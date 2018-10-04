Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине

Автор: Ракурс Совокупный товарооборот Украина-Китай составляет 8 млрд долл.

Украина и Китай планируют удвоить товарооборот между странами до $10 млрд, заявили в правительстве. Также будут сотрудничать в аграрной сфере, строительстве инфраструктурных объектов, энергетике.

"Украина экспортирует товаров в Китай на около $2 миллиардов в год. Импортирует - на $6 миллиардов. Совокупный товарооборот составляет $8 миллиардов. В общем следующие 5 лет Китай планирует импортировать продуктов и услуг на сумму более $10 триллионов. Поэтому украинские поставки - это капля в море" , - рассказал Gazeta.ua Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего.

Китайской одежды стало меньше

Украина покупает в Китае электронику, телефоны, бытовую технику, автомобили, одежду.

"Качество китайской техники растет, а цена ниже чем в европейских или корейских производителей. Количество китайской одежды в Украине сокращается. Но все равно занимает значительную долю. Китай заинтересован в покупке большого количества промышленного оборудования, бытовой техники, автомобильного транспорта, пищевой аграрной продукции, медицинского оборудования, услуг в сфере туризма, нанотехнологий, культуры и образования. Практически по каждой из этих позиций Украина может стать партнером и поставщиком", - отметил Амелин.

Выиграли тендер на бурение более 40 скважин

Китай заинтересован увеличить поставки украинских природных ресурсов.

"Китайцы выиграли тендер на бурение более 40 скважин в Украине. Они заинтересованы инвестировать в украинскую нефтегазодобычу. Также китайцев интересует литий, титан, руда", - говорит Анатолий Амелин.

Куда готовы вкладывать деньги

Китай активно развивает проект "Новый шелковый путь". Страны, через которые проходят глобальные транзитные коридоры могут предложить проекты и получить на них инвестиции.

"Речь идет о проектах в сфере транспортной, логистической, производственной инфраструктуры. Нужно, чтобы Украина приняла участие в этой программе. Показала хоть один успешно реализованный проект. Около 10 лет назад Украина с Китаем уже подписывала контракты более чем на $3 миллиарда, и нарушила их условия. Беларусь подписала контракты более чем на $5 миллиардов. Успешно реализовала их", - говорит Амелин.

Для Китая приоритетным является кредитование, добавляет эксперт экономических программ Украинского института будущего Ольга Хоменко.

Автор: Та4ани Китайцев заинтересовало строительство бетонных дорог в Украине. В частности вокруг Житомира собрались строить кольцевую.

"Если говорить о прямых инвестициях, это строительство заводов и инфраструктурных объектов. Другой формат - создание совместных предприятий. Для Украины конечно же в приоритете не кредитование, а привлечение прямых инвестиций на строительство дорог, заводов. То есть на создание новых рабочих мест", - отмечает она.

Могут построить качественные дороги

Если Украина подготовит качественные проекты в транспортной сфере, то сможет претендовать на $20-40 млрд инвестиций.

"Это строительство авиационных и логистических терминалов, скоростных железных дорог. Китайцы уже проявили интерес к строительству бетонных дорог. В частности вокруг Житомира собрались строить кольцевую. Кроме того, их интересуют портовые терминалы. Сегодня китайская компания проводит работы по углублению дна в портах Украины", - говорит Анатолий Амелин.

Китайские компании могут построить качественные дороги.

"Их технологии уже более совершенны, чем украинские или турецкие. В самом Китае дороги превосходного качества. Есть многоуровневые транспортные развязки. Их строили немецко-китайские компании. Позже китайцы выкупили у немцев пакет акций и переняли технологию. За коррупцию при строительстве дорог там неоднократно расстреливали чиновников", - добавил эксперт.

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Автор: UkrMedia В результате торговой войны с США, Украина может увеличить поставки кукурузы и сои в Китай.

Зерно, кукуруза, соя

Китайцы вкладывают деньги в сельское хозяйство.

"Китайцы арендуют землю в нескольких областях Украины. Их долгосрочная цель - гарантированы источники поставок пищевых продуктов для населения. В основном раньше подписывали контракты на поставки зерновых. Сегодня, в результате торговой войны с США, Украина может увеличить поставки кукурузы и сои в Китай. Правда это лишь сырье. Нужно вести переговоры о строительстве в Украине перерабатывающих предприятий", - подытожил Анатолий Амелин.

В октябре прошлого года мэр Киева Виталий Кличко и заместитель главы правления China Pacific Construction Group Го Уин подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по строительству четвертой линии метро в Киеве. Стоимость строительства оценили в $2 млрд. 85% от прогнозируемой стоимости проекта будет обеспечено за счет кредита от китайских банков. По словам мэра, за 5 лет китайская компания построит ветку метро с Жулян до Троещины.