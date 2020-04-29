Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга

Сегодня представители Белановского ГОКа (БГОК, входит в Ferrexpo) передали партию помощи по борьбе с коронавирусом Сovid-19 Кременчугской первой городской больнице им. Богаевского.

По словам генерального директора Белановского ГОКа Юрия Химича, медучреждению было передано 5 тыс. респираторов FFP2, более тысячи единиц защитных очков, 18 тыс. одноразовых защитных масок, более 100 л дезинфицирующих средств, 4860 систем переливания крови, а также катетеры, шприцы, желудочные зонды и другие медицинские товары. Всего партия состоит из более 40 наименований товаров медицинского назначения и средств защиты на сумму свыше 600 тыс. грн.

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"Сейчас Кременчугская первая городская больница - резервная. В случае заполнения инфекционного отделения больницы "Кременчугская", больных Covid-19 повезут к нам. Мы готовы к такому развитию событий. Один из корпусов подготовлен для приема таких пациентов. Сейчас принимаем больных в невропатологическое отделение, реанимацию и терапию. Потому предоставленная помощь актуальна и сейчас, и в будущем", - отметила Виктория Выповская, заместитель главврача Кременчугской первой городской больницы.

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Ferrexpo уже поставила медицинских товаров 2 указанным больницам Кременчуга на сумму более 1 млн грн в рамках большой программы помощи компании медучреждениям Полтавщины и других областей Украины и готовится передавать следующие партии медицинских товаров.

"В первой декаде мая планируем передать в больницу "Кременчугская" мобильный рентгенаппарат, а до 15 мая - аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме этого, будут еще поставки медицинских товаров и средств индивидуальной защиты", - добавил Юрий Химич.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo - крупнейший производитель и экспортер окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой в свою очередь принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. компания произвела 10,5 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.