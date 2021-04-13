АЗС не снижают цены. Какова стоимость бензина

В Украине 13 апреля 2021 года розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим днем остались на том же уровне.

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Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 грн/л, на бензин А-95 - 28,58 грн/л, на дизельное топливо - 28,25 грн/л, на автогаз - 15,76 грн/л, об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Автор: consulting.a95.ua Данные о средних ценах бензина

Цены на нефть упали на фоне согласия участников ОПЕК+ с мая по июль постепенно ослаблять ограничения добычи. Стоимость барреля июньской нефти Brent составила $64,09, что на 1,19% меньше, чем на предыдущих торгах. Баррель майской нефти WTI торговался по $60,73. Это на 1,17% меньше, чем по завершении предыдущей сессии.