Атомная энергетика позволит без кризисов пройти зиму – Герус

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус: "Украине необходимо делать акцент на развитии атомной энергетики". Фото: | БІЗНЕС журнал

Украине необходимо делать акцент на развитии атомной энергетики, поскольку она является главным стабилизатором для объединенной энергосистемы страны в период зимних холодов.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, выступая вечером 8 февраля в эфире телеканала ICTV.

"Нам нужно больше полагаться на атомную энергетику. Сейчас у нас 5 (атомных) энергоблоков находятся в плановом ремонте, 10 блоков у нас работающих. По моему мнению, каждую зиму должно быть работающих 12 атомных блоков. В таком случае мы зиму проходим стабильно и никаких проблем в энергосистеме нет", - сказал он.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подтвердил, что в настоящее время атомные энергоблоки в стране работают на меньшей мощности, чем обычно и это связано с затянувшимися ремонтами. "Где-то 1000-1500 МВт нам не хватает (доступной мощности АЭС в энергосистеме – ред.) по сравнению с предыдущими годами", - уточнил он.

При этом запасы угля на складах тепловых электростанций рекордно низкие и ТЭС не могут покрыть потребности в электроэнергии, возросшие в период отопительного сезона, отметил Кудрицкий.

Также рекордным в этом году оказалось количество энергоблоков ТЭС, выведенных в аварийный ремонт, добавил глава "Укрэнерго".

"Это означает, что они были доступны, они были в резерве, были отчеты, что они в исправном состоянии. И тут внезапно, когда диспетчер дает команду на включение энергоблока, чтобы сбалансировать энергосистему – оказывается, что эти блоки неисправны. И таких у нас в пик было 20 энергоблоков", - пояснил он.

Напомним, что несмотря на рекордно высокие запасы угля на складах ТЭС перед началом отопительного сезона, уже к середине января возникла угроза веерных отключений электроэнергии из-за дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины. Дефицит приходится покрывать за счет импорта электроэнергии.