Альтернативная энергия: украинцы активно устанавливают солнечные панели

Лидерами по количеству установленных частных СЭС стали Киевская, Днепропетровская и Тернопольская области. Фото: besplatka.ua

В Украине во втором квартале 2018 года 1107 семей установили солнечные панели. Это вдвое больше, чем в первом квартале.

В общем солнечные панели установили 4660 частных домохозяйств. По состоянию на конец первого полугодия 2018 года общая мощность составляла почти 90 МВт. Инвестиции - около 88 млн евро, пишет Урядовий портал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец построил домашнюю солнечную электростанцию

"Такая активность населения приятно поражает и доказывает, что в июне 2015 года мы ввели эффективный стимул - привязан к курсу евро "зеленый" тариф для частных СЭС мощностью до 30 кВт", - говорит глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Лидерами по количеству установленных частных СЭС стали Киевская, Днепропетровская и Тернопольская области.

На установку в доме солнечной батареи, семья в Киевской области потратила $30 тыс. Из 30 тыс. киловатт-часов в год, которые производит станция, семья потребляет только 12 тыс. Неиспользованную электроэнергию продает государству. По условиям зеленого тарифа, Киевоблэнерго обязано выплачивать семье около 65 тыс. грн на полгода.