Яйца вновь подорожают

Средняя цена на яйца выросла на 18%, до 32,31 грн. Фото: pexels.com

В Украине сократилось производство яиц. За январь отечественные предприятия произвели 657 млн шт. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уменьшаться объемы производства начали с сентября 2020 года. Основными причинами аналитики называют увеличение себестоимости производства из-за роста цен на зерновые и уменьшение экспорта яиц, пишет Украинский клуб аграрного бизнеса - УКАБ.

"Уменьшение предложения от промышленных предприятий привело к росту цен на внутреннем рынке. В январе 2021 года средняя цена на яйца выросла на 18 процентов, до 32,31 гривны за десяток", - говорится в сообщении.

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По прогнозам аналитиков УКАБ, в ближайшей перспективе цены на яйца все же стабилизируются, а затем начнут падать. Это будет зависеть от потепления, после которого на рынках будет расти предложение домашних яиц.

В Украине колеблется цена на хлеб. Ржаной хлеб немного подешевел, белый и ржано-пшеничный хлеб подорожали на 5% и 9% соответственно.