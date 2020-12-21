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понедельник, 21 декабря 2020 11:14

Агропроизводители позитивно встретили закон о снижении НДС: Он поддержит отрасль в кризис

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Агропроизводители позитивно встретили закон о снижении НДС: Он поддержит отрасль в кризис
Снижая налоговую нагрузку на честный бизнес, государство стимулирует детенизацию производства. Фото: agronews.ua

Агропроизводители приветствуют принятие Верховной Радой закона №3656 о снижении НДС для продукции АПК с 20% до 14%. Снижение ставки станет ощутимой поддержкой для производителей, пострадавших от коронакризиса и засухи.

"Моя область больше других пострадала от засухи. Едва ли не каждый третий остался без урожая. А у всех кредиты, налоги, люди, которым надо зарплату платить. Мы не просим льгот. Но хотя бы лояльных ставок и равных условий для всех — чтобы все были в равных условиях и все одинаково платили налоги. Снижение НДС будет это поощрять", — сказал Александр Пересунько из Одесской области.

По мнению агропроизводителя, снижая налоговую нагрузку на честный бизнес, государство стимулирует детенизацию производства: теневой сектор "убивает" отрасль не меньше природных катаклизмов. "Производитель, который платит налоги, никогда не сможет выиграть конкуренцию у того, кто не платит. Там больше денег в обороте. Чем выше налоговые обязательства, тем больше соблазна укрываться от уплаты, использовать всякие схемы, "скрутки" и другие махинации. Особенно в такой кризисный год, когда многие оказались на границе выживания", — отметил Александр Пересунько.

От снижения НДС выиграют все. За счет сниженной ставки переработчики смогут увеличить объемы закупки сырья. "Они меньше потратят, но и меньше получат возмещение. Нельзя сказать, что кто-то один получит выгоду. Чем больше переработки и экспорта — тем больше денег в стране. Бюджет и АПК от этого только выиграют", — уверена Наталья Рекичинская из Винницкой области.

Она добавила, что снижение ставки НДС и возобновление Министерства аграрной политики стали для аграриев сигналом: власть готова их слышать. "Мы с самого начала просили снизить ставку и защитить Минагро от ликвидации. Отраслью, которая дает стране 40% валютной выручки, должно заниматься отдельное министерство, а не какой-то отдел или департамент", — сказала агропроизводитель.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3656. Документ поддержали 255 народных депутатов. Ранее проект получил позитивную оценку Государственной налоговой службы и Минфина. Его также поддержали крупнейшие аграрные ассоциации и большинство парламентских фракций. Закон снижает НДС с 20% до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

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