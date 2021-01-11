Аграрии надеются, что Зеленский подпишет снижение НДС в течение месяца

Бюджет получит дополнительные поступления за счет детенизации и борьбы со "скрутками". Фото: balance.ua

Всеукраинский аграрный совет поддерживает снижение ставки НДС на отдельные виды агросырья до 14% и планирует предложить отдельный законопроект, который снизил бы ставку и для готовой агропродукции в магазинах.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил председатель ВАС Андрей Дикун.

По его мнению, снижение НДС на готовые товары положительно повлияет на цены и покупательную способность граждан. Это доказывает опыт стран Европейского Союза.

"Это уменьшило бы цены в магазине, увеличило бы спрос и потребление, сделало бы продукцию более конкурентной. Я думаю, мы будем это отдельным законопроектом предлагать через народных депутатов, чтобы на прилавках магазинов молочные продукты, мясные, овощи - то, что более необходимое для людей, - было дешевле. Но первый шаг сделан. Я считаю, что это очень позитивный шаг. Наконец спустя столько лет мы начали думать о людях", - сказал Дикарь.

Он также заверил, что бюджет получит дополнительные поступления за счет детенизации и борьбы со "скрутками".

"Есть позиция Минфина: бюджет Украины ничего не теряет. Как бизнес мы для себя посчитали, мы от этого большой выгоды не имеем, но мы понимаем, что на сегодняшний день это детенизация. Это большой плюс, поскольку сегодня половина зерна находится в тени. Кроме того, это хорошее начало для того, чтобы потом прийти к прилавку магазина и там тоже иметь, как в европейских странах, пониженную ставку НДС для наших людей. В конце концов плательщиками НДС являются граждане", - добавил Дикун.

Председатель ВАС выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский как можно скорее подпишет принятый во втором чтении закон №3656, и пониженная ставка НДС заработает уже весной.

"Закон получил поддержку различных фракций, имеются положительные заключения Министерства финансов, Министерства экономики, аграрного комитета. Я думаю, что закон должен быть подписан. Если это произойдет в этом месяце, мы будем понимать, что уже с 1 марта снижена ставка заработает", - добавил Дикун.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3656. Документ поддержали 255 народных депутатов. Ранее проект получил положительную оценку Государственной налоговой службы и Минфина. Его также поддержали крупнейшие аграрные ассоциации и большинство парламентских фракций. Закон снижает НДС с 20% до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки рапса, подсолнечника, семян и плоды прочих масличных культур.