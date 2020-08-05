19 квартир и 1 дом: где переселенцы получат жилье от правительства

В 2020 году за счет субвенций планируют приобрести около 66 квартир и 9 домов. Фото: pixabay.com

Правительство выделило 5,6 млн грн на приобретение 18 квартир и 1 дома для временного проживания примерно 55 внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров приняли на заседании правительства 5 августа.

За счет средств субвенции жилье приобретут в Донецкой области: в Краматорске - 10 квартир, в Покровске - 8 квартир, и Запорожской области: в Приморске - 1 дом.

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В 2020 году за счет субвенций планируют приобрести 66 квартир и 9 домов для временного проживания примерно 235 внутренне перемещенных лиц.

В Госбюджете "на мероприятия по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины" предусмотрено 20 млн грн, главным распорядителем которых является Минреинтеграции.

Для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших в АТО, планируют выплатить большие пенсии.