Знаменитым военным подарили самолет

Адвокат Егор Шишкин передал 10-й морской авиационной бригаде леurbq транспортный самолет Ан-2.

Церемония передачи прошла на военном аэродроме аэродроме Кульбакино, что на окраине Николаева, пишет Украинский милитарный портал.

Покупка самолета была главной детской мечтой волонтера.

Он смог ее воплотить после того, как стал успешным адвокатом. Ан-2 он купил у обанкротившейся авиакомпании.

Узнав, что он необходим для украинской армии решил - мечта подождет.

Автор: Дмитрий Удовицкий Николаевский меценат отдал мечту детства украинской армии

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"Я стараюсь помогать армии с 2014 года. Передал самолет этой бригаде, потому что она готовит украинские парашютно-десантные войска. Я узнал у командира, что есть необходимость в самолете. Связался и отдал его", - говорит Шишкин.

Ан-2 передадут на капитальный ремонт на "Винницкий авиационный завод". После этого на нем будут перевозить грузы и использовать для тренировок и учений летного экипажа, а также парашютно-десантной подготовки.

Стоимость летного часа Ан-2 - 500 долларов, а вертолета Ми-8 - 3 тыс долларов.

В 2014 году, во время аннексии Крыма русскими военные 10-й авиационной бригады в режиме радиомолчания вывезли всю технику на материковую часть Украины.

Ан-2 это легкий транспортный самолет советского образца. Имеет дволонжероные крылья. Разгоняется до 185 км / ч. Ан-2 является одним из самых популярных самолетов для сельской местности. Пользуется популярностью в мире - 18 тыс единиц построено за все годы. Серийно выпускать начали после войны, в 1946 году. Этот самолет использовали во время военных операций Афганистане, Вьетнаме и в войне Хорватии за независимость. Количество авиакатастроф с ним - 618.