Жители Петровского поддерживают разведение войск - Сивохо

Украинская правда Разведение войск: в Петровском поддерживают, потому что хотят мира

Жители села Петровское Волновахского района Донецкой области поддерживают отвод войск.

Этот населенный пункт должен стать следующим участком разведения.

"Мы вчера были в Петровском. Постоянно отовсюду мы слышали одно - люди хотят разведения войск, люди хотят мира. Это люди, которые живут там, они не приехали", - сказал советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо на Инвестиционном форуме в Мариуполе.

Сергій Сівохо: Ми вчора були в Петрівському. Постійно звідусіль ми чули одне – люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали pic.twitter.com/3TTdpSlp89 — hromadske (@HromadskeUA) October 29, 2019

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Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 Луганской области началось в 12:00. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции.