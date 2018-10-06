Жители оккупированной Луганской области остались без света и воды: подробности

На оккупированной территории Луганской области на сутки отключили свет и воду. Фото: GRT

На оккупированной территории Луганской области на сутки выключили электричество, прекратили подачу воды. Также остановились железнодорожные перевозки, закрыты большинство заправок, а в работе мобильной связи постоянные перебои.

Об этом в субботу, 6 октября ссылаясь на сепаратистские источники сообщил журналист Денис Казанский в Facebook.

"Объясняется все это "ремонтными работами" , но на самом деле свет в ОРДЛО отключают почти каждый день. Экономическая ситуация все хуже, и веерные отключения стали обычным явлением", - отметил он.

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Казанский также отметил, что на подконтрольной Украине территории Луганской области все элементы инфраструктуры будут работать.

"Зверства фашистов не знают границ, поэтому в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном в субботу у людей будут вода и свет, и интернет, и мобильная связь, и поезд придет на вокзал по расписанию", - написал журналист.

Евросоюз одобрил продление действия закона об особом статусе Донбасса. Ведь таким образом Украина подтвердила свою твердую приверженность соглашениям в Минске.