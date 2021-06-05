Жители Донбасса смогут попасть на прививку без самоизоляции

 
Ексклюзивы
1/5
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 5518
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 504
Гороскоп на 5-6 июня: откажитесь от спиртного
Гороскоп на 5-6 июня: откажитесь от спиртного
Просмотров: 1296
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 846
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1026
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 369
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 567
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 1071
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 468
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 657
Фото
Все фото
16
40
16
9
3
&quot;Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica&quot; - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
&quot;День защиты детей - наш профессиональный праздник&quot; - военные тронули фотографиями
"День защиты детей - наш профессиональный праздник" - военные тронули фотографиями
В прифронтовой Авдеевке было жарко - спецназовцы учились бороться с диверсантами
В прифронтовой Авдеевке было жарко - спецназовцы учились бороться с диверсантами
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
Видео
Все видео
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Впечатляющие новости с Донбасса. Такого ожидали неделями
Впечатляющие новости с Донбасса. Такого ожидали неделями
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи
Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 369
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 468
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 297
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 477
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 873
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 234
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
суббота, 05 июня 2021 15:28

Жители Донбасса смогут попасть на прививку без самоизоляции

  Комментировать
Жители Донбасса смогут попасть на прививку без самоизоляции
Украинцев из неподконтрольных территорий пустят на прививку без самоизоляции. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Украинцев из неподконтрольных территорий Донбасса пустят на подконтрольную территорию для вакцинации без самоизоляции.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пропуск будет происходить при условии предоставления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и в КПВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцинация набирает обороты: сколько украинцев получили прививки против Covid-19

Украинцы, которые подлежат самоизоляции при прохождении на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы Дома.

В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. Иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было издано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жители Донбасса смогут попасть на прививку без самоизоляции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Израильтяне разгромили коалицию арабских стран за шесть дней

Вышла самая известная книга о рабстве

Убийца застрелил брата Джона Кеннеди

Самое читаемое
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
9
 Просмотров: 7299
СМИ обнаружили мальчика, &quot;который родился от любви шимпанзе и человека&quot;: фото
СМИ обнаружили мальчика, "который родился от любви шимпанзе и человека": фото Просмотров: 6003
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
6
 1 Просмотров: 5518
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
4
 Просмотров: 4437
Как менялся отдых у моря в Одессе в течение 120 лет - фото
Как менялся отдых у моря в Одессе в течение 120 лет - фото
21
 Просмотров: 4275
Донбасс
Можем сделать больно - в Украине пригрозили Лукашенко
Можем сделать больно - в Украине пригрозили Лукашенко Просмотров: 648
Оккупанты начали бить с минометов
Оккупанты начали бить с минометов Просмотров: 144
Умер боец, получивший ранение в 2015-м
Умер боец, получивший ранение в 2015-м Просмотров: 531
Обстрел автобуса под Волновахой: подозреваемому заочно дали пожизненное
Обстрел автобуса под Волновахой: подозреваемому заочно дали пожизненное Просмотров: 216
Нужно выжечь это - Кравчук сказал, как решить проблему Донбасса
Нужно выжечь это - Кравчук сказал, как решить проблему Донбасса Просмотров: 1773
Больше всего комментируют
11
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском
4
Выселение из Кончи-Заспы и Пущи-Водицы начались - Данилов назвал фамилии
2
Малюська назвал двух претендентов в список олигархов
1
В Украину из России вернулся скандальный экс-нардеп от Партии регионов
1
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Голосов: 11162
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть