Жители Донбасса смогут попасть на прививку без самоизоляции

Украинцев из неподконтрольных территорий пустят на прививку без самоизоляции. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Украинцев из неподконтрольных территорий Донбасса пустят на подконтрольную территорию для вакцинации без самоизоляции.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пропуск будет происходить при условии предоставления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и в КПВ.

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Украинцы, которые подлежат самоизоляции при прохождении на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы Дома.

В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. Иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было издано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая.