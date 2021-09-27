Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы

Зенитчики Вооруженных сил Украины провели боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов Бук-М1.

Боевые пуски выполнили в рамках военных учений Объединенные усилия-2021. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В рамках стратегического командно-штабного учения Объединенные усилия-2021 расчеты Бук-М1 Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования Запад выполнили боевые пуски по целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты ВР-3 Рейс", - говорится в сообщении.

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Зенитчикам ВСУ удалось поразить все воздушные цели.

22 сентября в Украине начались Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021". Их основная цель - повышение оборонного потенциала Украины и улучшения совместимости с Вооруженными силами государств-членов НАТО.

В учебно-боевых задачах примут участие военные подразделения 15 стран. В том числе 11 стран-членов НАТО и четыре страны-партнеры.

Учения пройдут в три этапа. На первом и втором будут отработаны вопросы управления силами обороны государства во время отпора вооруженной агрессии.

На третьем - планируется отработка элементов управления группировками войск при ведении операций с применением многонациональных подразделений из состава Вооруженных сил государств-партнеров.

Военные маневры продлятся до 30 сентября.