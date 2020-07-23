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четверг, 23 июля 2020 16:07

Земляки живым коридором встретили тело погибшего на Донбассе морпеха

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Земляки живым коридором встретили тело погибшего на Донбассе морпеха
Погибшего на Донбассе Ярослава Журавля провели в последний путь на Днепропетровщине. Фото: suspilne.media

На Днепропетровщине простились с сержантом 35-й бригады Ярославом Журавлем, погибшим в засаде боевиков неподалеку от Зайцево Донецкой области.

Тело погибшего защитника на въезде в Верхнеднепровск ветераны АТО встретили живым коридором, сообщает "Суспільне:Новини".

Похоронят 40-летнего Ярослава, который воевал на Донбассе с 2015-го года, на его родине — в пос. Андреевка Верхнеднепровского района.

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Ярослав Сергеевич Журавель — морской пехотинец, разведчик. Служил в 20-м отдельном мотопехотном батальоне, 93-й ОМБр, 35-й бригаде морской пехоты, 137-м отдельном батальоне.

Прошел Марьинку, Пески, Авдеевскую "Промку", Трехизбенку, Гранитное.

Погиб от ран, полученных 13 июля 2020 года во время выполнения боевого задания в районе Зайцево Донецкой области.

13 июля на Донетчине неподалеку от Зайцево на растяжке подорвался разведчик 35-й бригады Дмитрий Красногрудь. Эвакуационная группа, в составе которой были сержант Ярослав Журавель и медик Николай Илин, должна была забрать тело погибшего. Несмотря на договоренность, данную ОБСЕ, боевики устроили засаду. Медика Илина убили, а Ярослав Журавель несколько дней ранен оставался в "серой зоне". 21 июля пророссийские боевики отдали его тело украинской стороне.

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