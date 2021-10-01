Зеленский хочет до 2030 года вернуть Крым и Донбасс

 
Ексклюзивы
1/5
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
Просмотров: 297
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
Просмотров: 873
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 450
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 540
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 450
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1818
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 585
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 252
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 288
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
32
28
6
4
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Видео
Все видео
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Российские наемники на Донбассе притихли
Российские наемники на Донбассе притихли
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 387
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 7290
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 405
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 603
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1926
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 99
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
пятница, 01 октября 2021 22:29

Зеленский хочет до 2030 года вернуть Крым и Донбасс

  Комментировать
Зеленский хочет до 2030 года вернуть Крым и Донбасс
У Зеленского раскрыли план возвращения Донбасса и Крыма. Фото: Украинская правда

В Трускавце проходит заседание партии "Слуга народа".

На нем депутатам представили цели к 2030 году. В частности, Украина должна вернуть свои территории, сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook.

Она опубликовала фотографию слайда, на котором изображена девочка с флагом Украины, а также надпись: "Какова наша общая цель? В 2030 году Украина возобновила свои суверенные границы и стала развитой экономикой".

На другом слайде указаны стратегические приоритеты Программы трансформации Украины 2030 которые приведут к восстановлению границ и достижения статуса развитой экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" обнародовала план действий "Большой фракции" в Трускавце

1 октября народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где должны состояться двухдневные сборы фракции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский хочет до 2030 года вернуть Крым и Донбасс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева

Украина не сумела выиграть первую игру под руководством Петракова

Мультипликатор хотел открыть город будущего

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 21438
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 7290
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 6165
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4113
Украинских заробитчан депортируют из России
Украинских заробитчан депортируют из России 1 Просмотров: 3402
Донбасс
Требования России в Трехсторонний контактной группе тормозят открытие КПВВ
Требования России в Трехсторонний контактной группе тормозят открытие КПВВ Просмотров: 99
Война на Донбассе: двое бойцов получили ранения
Война на Донбассе: двое бойцов получили ранения Просмотров: 36
Россия в ТКГ ошарашила новым требованием к Украине
Россия в ТКГ ошарашила новым требованием к Украине 1 Просмотров: 846
Uklon и "Вернись живым" запускают кампанию "14 дней защитников" в поддержку военных
Uklon и "Вернись живым" запускают кампанию "14 дней защитников" в поддержку военных Просмотров: 81
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
4
 Просмотров: 846
Больше всего комментируют
8
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
5
Саакашвили задержали - премьер Грузии
4
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Голосов: 11629
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть