Зеленский анонсировал запуск диалоговой платформы "Мир Донбассу"

В Украине создадут Национальную платформу примирения и единства. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сфере безопасности конференции в Минске анонсировал создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбассу".

К ней должны быть привлечены жители ОРДЛО и переселенцы, передает УНИАН.

"Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. Но объективно голос Донбасса - это не только их мнение. Это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественного диалоговой платформы "Мир Донбасса", к которой они должны быть привлечены", - приводит Офис президента цитату Зеленского.

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Участников платформы привлекут к консультациям на минской площадке и к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства в Киеве перед съездом партии "Слуга народа".

Осенью в Украине должны состояться местные выборы на территории всего государства, включая временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.