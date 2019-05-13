Застрелили сына одного из главарей ДНР

На Донбассе убили Евгения Алипова, сына одного из главарей ДНР. Фото - apostrophe.ua

На Донбассе убили Евгения Алипова, сына экс-заместителя мэра Горловки Александра Алипова, который возглавлял "службу по тарифам" в так называемой ДНР.

Евгения Алипова застрелили выстрелом в висок у себя в квартире в начале мая этого года. Похоронили боевика в Донецке, сообщает местный ресурс Gorlovka.ua.

До 2014 года Евгений Алипов был генеральным директором оптового рынка "Господар", а чем занимался потом - неизвестно.

Сочувствие Алипову высказал мэр Горловки от ДНР Иван Приходько.

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Отмечают, что Александр Алипов до оккупации Донбасса российскими боевиками занимал должность первого заместителя Министра ЖКХ, а затем стал заместителем мэра Горловки. После оккупации города в 2014 году перешел на службу в так называемую ДНР. Сам он уроженец Горловки, но проживает в Донецке.

В 2016 году против него было выдвинуто обвинение. Прокуратура подозревала "замминистра ДНР" Александра Алипова в краже газа на 162 млн. гривен. Он, в свою очередь, был готов общаться с украинским правосудием по "Скайпу" и говорил, что не прячется ни от кого, а живет и работает в Донецке. По версии следствия, он занимался махинациями с апреля 2010 года.

В оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области неизвестные "партизаны" нанесли тяжелые травмы одному из членов незаконных вооруженных формирований. Речь идет о боевике по кличке "Студент" - 32-летнем Александре Бороденко.