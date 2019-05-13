Застрелили сына одного из главарей ДНР

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2484
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1872
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4601
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1125
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2952
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3438
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5733
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1944
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2151
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3375
Фото
Все фото
4
4
5
5
4
В Украине открыли школу танкистов
В Украине открыли школу танкистов
&quot;Студента&quot; из боевиков &quot;партизаны&quot; отправили в реанимацию: фото
"Студента" из боевиков "партизаны" отправили в реанимацию: фото
Похоронили героически погибшего морпеха Дениса Козьму
Похоронили героически погибшего морпеха Дениса Козьму
&quot;Бригада 200&quot; пополнилась 20-летним боевиком: показали фото
"Бригада 200" пополнилась 20-летним боевиком: показали фото
На Донбассе попрощались с бойцом Сергеем Дрогиным
На Донбассе попрощались с бойцом Сергеем Дрогиным
Видео
Все видео
Военные показали американское оружие, которое поражает бронированную технику
Военные показали американское оружие, которое поражает бронированную технику
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
Интервью
1/5
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 864
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3258
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1368
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1440
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3357
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1071
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 08:22

Застрелили сына одного из главарей ДНР

  Комментировать
Застрелили сына одного из главарей ДНР
На Донбассе убили Евгения Алипова, сына одного из главарей ДНР. Фото - apostrophe.ua

На Донбассе убили Евгения Алипова, сына экс-заместителя мэра Горловки Александра Алипова, который возглавлял "службу по тарифам" в так называемой ДНР.

Евгения Алипова застрелили выстрелом в висок у себя в квартире в начале мая этого года. Похоронили боевика в Донецке, сообщает местный ресурс Gorlovka.ua.

До 2014 года Евгений Алипов был генеральным директором оптового рынка "Господар", а чем занимался потом - неизвестно.

Сочувствие Алипову высказал мэр Горловки от ДНР Иван Приходько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Террориста Евгения Жилина убили двумя выстрелами

Отмечают, что Александр Алипов до оккупации Донбасса российскими боевиками занимал должность первого заместителя Министра ЖКХ, а затем стал заместителем мэра Горловки. После оккупации города в 2014 году перешел на службу в так называемую ДНР. Сам он уроженец Горловки, но проживает в Донецке.

В 2016 году против него было выдвинуто обвинение. Прокуратура подозревала "замминистра ДНР" Александра Алипова в краже газа на 162 млн. гривен. Он, в свою очередь, был готов общаться с украинским правосудием по "Скайпу" и говорил, что не прячется ни от кого, а живет и работает в Донецке. По версии следствия, он занимался махинациями с апреля 2010 года.

В оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области неизвестные "партизаны" нанесли тяжелые травмы одному из членов незаконных вооруженных формирований. Речь идет о боевике по кличке "Студент" - 32-летнем Александре Бороденко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Застрелили сына одного из главарей ДНР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 23554
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 22781
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 20682
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 14031
У Зеленского предложили отобрать у Коломойского телеканал &quot;1+1&quot;
У Зеленского предложили отобрать у Коломойского телеканал "1+1" 1 Просмотров: 9540
Донбасс
Боевики 16 раз нарушили режим тишины, есть раненые
Боевики 16 раз нарушили режим тишины, есть раненые Просмотров: 27
"Фриц", "Йожик", "Кипиш": офицер ВСУ назвал новые имена ликвидированных боевиков
"Фриц", "Йожик", "Кипиш": офицер ВСУ назвал новые имена ликвидированных боевиков Просмотров: 180
Бывший командующий ООС Сергей Наев: на освобождение Донбасса нужно меньше суток
Бывший командующий ООС Сергей Наев: на освобождение Донбасса нужно меньше суток 1 Просмотров: 2079
Советник Зеленского Апаршин заявил, что от "минского формата" отказываться не будут
Советник Зеленского Апаршин заявил, что от "минского формата" отказываться не будут Просмотров: 135
Боевики в зоне ООС 11 раз обстреляли украинские позиции
Боевики в зоне ООС 11 раз обстреляли украинские позиции Просмотров: 99
Больше всего комментируют
16
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
10
Садовый хочет идти в премьер-министры
5
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
5
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
Голосов: 35331
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua