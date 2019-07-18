Заканчивается эпоха мира: глава НАТО сделал шокирующее заявление

Глава НАТО сделал шокирующее заявление. Фото: Радио Свобода

Заканчивается срок, за который Россия должна сохранить договор РСМД.

Этот документ контролировал вооружения РФ и США со времен холодной войны, сообщает ВВС.

"Мы должны быть готовы к миру без договора РСМД о ликвидации ракет средней и малой дальности – Gazeta.ua) и с большим количеством российских ракет", – сказал Столтенбер.

Он добавил, что договор десятилетиями был "краэугольным камнем" в вопросе вооружений двух стран.

До этого Европейский союз призывал РФ сохранить настоящий договор.

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Договор РСМД, заключили США и СССР в 1987 году. Его условия запрещали иметь, создавать и ставить на боевое дежурство целый класс ракет досягаемости от 500 до 5 500 километров. Впервые США обвинили Россию в его нарушении еще в 2014 году. 1 февраля 2019 США объявили о процессе выхода из него из-за нарушений его условий со стороны России, которая является нпереемницей СССР.