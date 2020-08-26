Зафиксировали 6 нарушений режима тишины ко Дню Независимости

 
Ексклюзивы
1/5
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 1926
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
1 Просмотров: 1368
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 288
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 369
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1935
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 558
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
8 Просмотров: 2943
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 126
Фото
Все фото
8
12
4
7
3
В сторону Донецка запустили флаг Украины
В сторону Донецка запустили флаг Украины
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
Они нас защищают: фотограф опубликовал впечатляющие снимки с передовой
Они нас защищают: фотограф опубликовал впечатляющие снимки с передовой
Мужчине посреди улицы воткнули в горло нож
Мужчине посреди улицы воткнули в горло нож
Видео
Все видео
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой
Как прошел День Независимости на передовой
Как прошел День Независимости на передовой
Военные поздравили украинцев с Днем Государственного флага
Военные поздравили украинцев с Днем Государственного флага
27 сутки режима прекращения огня: что происходит в зоне ООС
27 сутки режима прекращения огня: что происходит в зоне ООС
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 369
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 558
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5085
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3177
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6687
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1017
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 08:17

Зафиксировали 6 нарушений режима тишины ко Дню Независимости

  Комментировать
Зафиксировали 6 нарушений режима тишины ко Дню Независимости
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня. Фото: Reuters

24 августа специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. В Луганской области - ни одного.

Об этом сообщили в отчете СММ ОБСЕ.

За предыдущие сутки в Луганской области произошло одно нарушение режима прекращения огня.

В ОБСЕ осуществляли мониторинг на участках разведения сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Боевики препятствовали их свободе передвижения на блокпосте вооруженных формирований вблизи Еленовки, а также в пунктах пропуска на границе возле неподконтрольных правительству Изварино и Северного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война на Донбассе: военные сообщили плохие новости

С 00:01 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зафиксировали 6 нарушений режима тишины ко Дню Независимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

Московский князь не защитил своих подданных

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 13617
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 11223
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 10881
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 8892
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 2 Просмотров: 8658
Донбасс
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой
 Просмотров: 144
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе уже в этом году
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе уже в этом году Просмотров: 423
Война на Донбассе: военные сообщили плохие новости
Война на Донбассе: военные сообщили плохие новости Просмотров: 1737
На Донбассе подорвались двое военнослужащих
На Донбассе подорвались двое военнослужащих Просмотров: 405
В Луганской области погиб старший лейтенант
В Луганской области погиб старший лейтенант Просмотров: 441
Больше всего комментируют
8
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
5
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
4
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
4
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
3
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
Голосов: 9288
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua