Зафиксировали 6 нарушений режима тишины ко Дню Независимости

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня. Фото: Reuters

24 августа специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. В Луганской области - ни одного.

Об этом сообщили в отчете СММ ОБСЕ.

За предыдущие сутки в Луганской области произошло одно нарушение режима прекращения огня.

В ОБСЕ осуществляли мониторинг на участках разведения сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Боевики препятствовали их свободе передвижения на блокпосте вооруженных формирований вблизи Еленовки, а также в пунктах пропуска на границе возле неподконтрольных правительству Изварино и Северного.

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