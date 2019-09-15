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воскресенье, 15 сентября 2019 09:06

За сутки в зоне ООС произошло 14 обстрелов

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За сутки в зоне ООС произошло 14 обстрелов
В эти сутки потерь не зафиксировано

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет официальное возведение ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - доложили в штабе.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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Дата
15
сентября

Немецкие солдаты панически боялись танков

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