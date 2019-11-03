За сутки на Донбассе зафиксировано 132 взрыва - ОБСЕ

ОБСЕ подсчитала взрывы на Донбассе. Фото: Укринформ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в субботу зафиксировала на Донбассе 132 взрыва.

ОБСЕ сообщает о 130 взрывах в Донецкой области, говорится в ежедневном отчете организации по 2 ноября 2019 года.

"Свыше половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н.п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), а также к востоко-северовостоку и востоку от н.п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка)", - говорится в сообщении.

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Известно, что в Луганской области организация зафиксировала 2 взрыва.

"Оба нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи участка разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска)", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, что Европейский Союз приветствует разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе.