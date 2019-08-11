За минувшие сутки на Донбассе продолжились обстрелы, есть погибшие

Прес-центр штабу ООС / Facebook

13 раз в течение прошлых суток пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня. 10 августа вблизи поселка Луганское Бахмутского р-на, Донецкой обл. вели обстрел украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В результате погиб военнослужащий Национальной гвардии, еще один получил ранения. Это уже седьмой погибший украинский воин за время перемирия.

Стреляли также из Верхньошироковского вблизи Пищевика и неподалеку Гнутово, в районе Светлодарска из Лозового.

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По минскому договоренностями режим обоюдного прекращения огня вдоль всей линии разграничения в Луганской и Донецкой областях должен был начаться 21 июля 2019 г. Украинская сторона придерживается перемирия. Оккупанты регулярно нарушают "режим тишины" несмотря на публичные заявления о выполнении договоренностей.