YouTube удалил телеканал боевиков ДНР

YouTube удалил подконтрольный террористической группировке ДНР телеканал "Первый республиканский".
Этот канал больше не отображается при поиске в видеохостинге, сообщают "Новости Донбасса".
На странице канала показано сообщение, что аккаунт заблокирован из-за нарушений правил сообщества YouTube.
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Ранее YouTube уже заблокировал ряд пропагандистских каналов боевиков.
Боевики запустили "Первый республиканский телеканал" на базе захваченного весной 2014 областного "27 канала".
Два постановления о признании террористических организаций ДНР и ЛНР будут рассмотрены в Госудуме России. Одно постановление внесла партия "Единая Россия". Второе - "Коммунистическая партия РФ".
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