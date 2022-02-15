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вторник, 15 февраля 2022 09:32

YouTube удалил телеканал боевиков ДНР

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YouTube удалил телеканал боевиков ДНР
Вместо канала было опубликовано сообщение о его блокировке. Фото: YouTube

YouTube удалил подконтрольный террористической группировке ДНР телеканал "Первый республиканский".

Этот канал больше не отображается при поиске в видеохостинге, сообщают "Новости Донбасса".

На странице канала показано сообщение, что аккаунт заблокирован из-за нарушений правил сообщества YouTube.

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Ранее YouTube уже заблокировал ряд пропагандистских каналов боевиков.

Боевики запустили "Первый республиканский телеканал" на базе захваченного весной 2014 областного "27 канала".

Два постановления о признании террористических организаций ДНР и ЛНР будут рассмотрены в Госудуме России. Одно постановление внесла партия "Единая Россия". Второе - "Коммунистическая партия РФ".

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