"Выбиты все зубы, много переломов" - как боевики замучили 16-летнего парня

На Донбассе трое "героев Новороссии" замучили Степана Чубенко. Фото: fakty.ua

На оккупированных территориях Донбасса 2014-го трое "героев Новороссии" замучили 16-летнего Степана Чубенко.

23 июля 2014-го парень ехал на поезде в Киев через Донецк. В поезде его арестовали. Об этом написал в Фейсбуке украинский дипломат Александр Щерба.

"Четыре года назад произошла эксгумация Степы Чубенко. Его убитая горем мама, этническая русская, родом из Магадана, преподаватель русского языка, гражданка Российской Федерации узнала 16-летнего сына", - написал Щерба.

По его словам, бандитов, которые убили парня, звали Жора, Буба и Керчь - все местные.

"У них были и человеческие имена, но не думаю, что они заслуживают человеческих имен. В поезде его арестовали. Одни говорят: за сине-желтую ленту, другие - за то, что сказал что-то об единой Украине. Долго пытали, потом дали выбор: идти воевать "за Новороссию" - или... Парень не сломался. Жора, Буба и Керчь напоследок долго его били", - написал чиновник.

Он отметил, что у Степана были выбиты все зубы и много переломов.

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"Потом повели на берег реки, заставили снять кроссовки (понравились), поставили на колени на краю окопа и выстрелили в затылок. Он упал, но еще шевелился. И тогда они выстрелили в голову еще четыре раза. Жора, Буба и Керчь, где вы сейчас? Вручают вам, как "героям Новороссии", цветы? Или приглашают выступать перед школьниками на 9 мая? Степана кроссовки не давят? Кровавые мальчики не снятся?" - спросил Щерба.

В оккупированном Крыму из-под ареста освободили боевика самопровозглашенной ДНР Вадима Погодина. Летом 2014-го года он вместе с соратниками на Донбассе в упор расстрелял школьника Степана Чубенко.