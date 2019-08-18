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воскресенье, 18 августа 2019 14:48

Всыпали перца: ВСУ ответили на вооруженные провокации оккупантов

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Всыпали перца: ВСУ ответили на вооруженные провокации оккупантов
Боевики не соблюдают перемирие и не прекращают обстреливать позиции украинских военных. Фото - ТСН

Российско-оккупационные войска на Донбассе 4 раза обстреляли позиции военных ВСУ с начала суток 18 августа. Украинские защитники вынуждены были открыть огонь в ответ.

Потерь нет, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как отмечается в сводке, ночью после полуночи из стрелкового оружия были обстреляны защитники с.Пищевик Волновахского района Донецкой области.

Утром со стороны с. Ужовка на неподконтрольной территории боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов украинские позиции в с. Водяное Новоазовского района, а затем из стрелкового оружия - позиции в с. Лебединское Волновахского района.

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Также утром из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции Объединенных сил в Новолуганском Бахмутского района Донецкой области.

"С целью сохранения жизни и здоровья наших воинов, защитники Украины применили в ответ пехотное вооружение, не нарушая Минские соглашения, в течение 10 минут подавили вражескую вооруженную активность", - говорится в отчете.

За прошедшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов и стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны не было.

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Дата
18
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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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