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четверг, 06 июня 2019 09:18

ВСУ отомстили за убийство собрата на Донбассе

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ВСУ отомстили за убийство собрата на Донбассе
Фото: из открытых источников

5 июня российские вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 8 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 4.

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Вследствие вражеских обстрелов 1 украинский военнослужащий погиб, 1 защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 5 июня уничтожили 1 оккупанта, еще 4 - ранили.

Бойцом, который погиб 5 июня, является 22-летний Владислав Бережной. Родом из Луганской области. Служил по долгосрочному контракту - до завершения АТО в 2015-м, на войну ушел в 18-летнем возрасте. Второй контракт подписал в 2017-м. 11 июня Владиславу исполнилось бы 23 года.

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Дата
06
июня

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