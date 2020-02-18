"Вспомнился 2014 год" - местные жители рассказали об утреннем артобстреле со стороны россиян

Среди украинских защитников один погибший, четверо получили ранения. Фото: slovoidilo.ua

Обстрелы со стороны боевиков начались еще около 6 утра, украинская сторона ответила на них ориентировочно через 50 мин.

Рассказал капеллан Юрий, живущий в Золотом, сообщает hromadske.

"Обстрел в районе Золотого начался ориентировочно в половине шестого, а рядом с Новотошковским - за час до этого. Как я слышал, ответ с нашей стороны пришел минут через 50 после обстрела", - сказал мужчина.

О том, что бои начались в это время, рассказала еще одна жительница Золотого - Элла.

"У нас здесь в Золотом всего-то 4 улицы - и хорошо слышно весь этот ужас. Стреляли где-то с 5:30. Я не военный человек и не знаю, с какой стороны обстреливали, но выстрелы шли сильные", - рассказала она.

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Еще одна жительница Ирина сообщила, что слышала выстрелы в районе Орехового, Золотого-4 и Новотошковского.

"У нас все "нормально" - вспомнился 2014 год, стреляли очень сильно. Мы волнуемся за наших людей...Раньше было понятно, с какой стороны обстреливают, а сейчас мы только слышим, что из тяжелой артиллерии, автоматов и пулеметов", - уточнила она .

Фельдшер Лилия Швец, живущая в Трехизбенке, что у Крымского, рассказала, что слышала выстрелы еще с вечера 17 февраля.

"У нас здесь все шокированы, бить вблизи начали с 10 вечера вчерашнего дня. Мы с мужем - медики, на ногах с 12 ночи, у людей начались панические атаки, инсульты, так мы ездим деревней. Такого уже давно не было", - рассказала она.

Утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. За несколько часов бой закончился. В нем погиб один военный, еще четверо получили ранения. Позиции украинских защитников не утрачены.