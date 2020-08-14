Врачи спасают жизнь украинского военного

Военный подорвался на мине. Фото: pexels.com

За жизнь тяжело раненого 37-летнего бойца ВСУ борются в больнице имени Мечникова в Днепре.

Старший солдат Александр и его напарник подорвались на противотанковой мине. Второй военный погиб на месте, сообщил в Facebook главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Александра в крайне тяжелом состоянии авиацией доставили в Днепр. У него открытая черепно-мозговая травма, десятки осколков прошили его тело. Один из них задел глаз.

"Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки", - рассказал о состоянии солдата Рыженко.

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Раненого стабилизировали, врачи-офтальмологи смогли спасти его правый глаз. Мужчину ждет длительное лечение. Медики верят, что солдат выживет.

Двое военнослужащих в Донецкой области подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один из них погиб, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".