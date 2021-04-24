Вооруженным силам Украины передали партию БМП-2

Житомирский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины очередную партию машин боевой пехоты.

Технику передали полностью готовой к боевому применению, сообщает Укроборонпром.

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"Работы выполнены с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования", - говорится в сообщении.

"Коллектив завода всегда ответственно относился, относится и будет относиться к своей обязанности по укреплению обороноспособности Украины. Особенно в это непростое время", - отметил руководитель предприятия Геннадий Гращенков.

Латвия передала украинским военным медицинские легкобронированные автомобили. Техника уже в ближайшее время станет на службу в военно-медицинских подразделениях украинского войска.