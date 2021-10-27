Волонтеры оборудовали комплекс по альпинистской подготовке для спецназовцев: фото

 
Ексклюзивы
1/5
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 1188
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 774
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 4086
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2511
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 711
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2043
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1359
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1638
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6300
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 549
Фото
Все фото
6
12
3
8
8
Волонтеры оборудовали комплекс по альпинистской подготовке для спецназовцев: фото
Волонтеры оборудовали комплекс по альпинистской подготовке для спецназовцев: фото
&quot;Кремль перекрыл кислород&quot;: украинцы принесли &quot;трупы&quot; под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
СНБО создал словарь терминов российской пропаганды
СНБО создал словарь терминов российской пропаганды
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ
Видео
Все видео
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Bayraktar впервые использовали для уничтожения вражеской артиллерии на Донбассе
Bayraktar впервые использовали для уничтожения вражеской артиллерии на Донбассе
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины
На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 720
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 756
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2646
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1674
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 октября 2021
Просмотров: 207
Приревнувала
На дитячому майданчику знаходжу телефон. З останніх набраних номерів – "Лена Большаягрудь" і "КатяСтриптиз". Обидві власника смартфона не ...
среда, 27 октября 2021 21:02

Волонтеры оборудовали комплекс по альпинистской подготовке для спецназовцев: фото
6

  Комментировать

Комплекс разделен на 2 части: "городскую" и "горную". Благодаря первому участнику курса могут отработать использование альпинистского снаряжения с крыши здания, с балкона или окна, применяя при этом различные методы, места и способы крепления веревки
Фото: Фонд "Повернись живим"
Конструкция трансформируется в зависимости от задачи, поставленной инструктором
Вторая часть комплекса имитирует преодоление горных препятствий, дает возможность прокладывать путь подъема для собратьев, отработать процесс их "страхования", подъема по веревке, навыки скалолазания и организацию крепежных точек на различных поверхностях
Комплекс разработал инструктор по специальной альпинистской подготовке подразделения ССО в сотрудничестве с профессиональными военными и гражданскими альпинистами
Благодаря пожертвованиям благотворителей профинансировали изготовление и установку комплекса. Общая стоимость проекта составила 100 тыс. грн.

Благотворительный фонд помощи армии "Повернись живим" обеспечил учебный класс одного из подразделений Сил Специальных Операций комплексом альпинистской подготовки. Об этом сообщают на сайте организации.

Комплекс разработал инструктор по специальной альпинистской подготовке подразделения ССО в сотрудничестве с профессиональными военными и гражданскими альпинистами. В военном отделе благотворительного фонда проработали запрос спецназовцев и благодаря пожертвованиям благотворителей профинансировали изготовление и установку комплекса. Общая стоимость проекта составила 100 тысяч гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам

По словам разработчика комплекса, инструктора по специальной альпинистской подготовке части спецназначения, на базовую альпинистскую подготовку требуется не менее полугода. В общем, курс подготовки длится 3-4 года. Сама программа сосредоточена на практической отработке элементов. Но за неимением оборудования, часто армейцам приходилось пользоваться подручными средствами.

"Этот комплекс позволяет нам отрабатывать весь спектр упражнений и навыков, необходимых для использования альпинистского снаряжения как в горной, так и в урбанизированной местности, – рассказывает инструктор. – В любую погоду перед тем, как применять их на тренировочных башнях или в бою . На нем могут усвоить все необходимые элементы сразу 6 военнослужащих, что значительно повышает эффективность подготовки участников курса"

Финальным этапом подготовки является отработка упражнений на тренировочных башнях, высотой 3-6 этажный дом. Поэтому к подготовке подходят очень ответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bayraktar впервые использовали для уничтожения вражеской артиллерии на Донбассе

Сам комплекс разделен на 2 части: "городскую" и "горную". Благодаря первым, участники курса могут отработать использование альпинистского снаряжения с крыши здания, с балкона или окна, применяя при этом различные методы, места и способы крепления веревки. Конструкция трансформируется в зависимости от задачи, поставленной инструктором.

Вторая часть комплекса имитирует преодоление горных препятствий, позволяет прокладывать путь подъема для товарищей, отработать процесс их "страхования", подъема по веревке, навыки скалолазания и организацию точек крепления на различных поверхностях. Отдельные элементы комплекса можно изменять под потребности учебной программы и задач, возложенных на подразделение", – добавляют волонтеры.

Полномасштабная агрессия РФ против Украины может произойти через пару лет. Об этом сказал волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Волонтеры оборудовали комплекс по альпинистской подготовке для спецназовцев: фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
октября

Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну

Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды

Террористы расстреляли заседание парламента

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 20827
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 5130
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 4086
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
6
 Просмотров: 3627
&quot;Такого ада я не могла представить&quot; - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород
"Такого ада я не могла представить" - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород Просмотров: 3357
Донбасс
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
 2 Просмотров: 1125
Враг не прекращает обстрелы на Донбассе, погиб украинский воин
Враг не прекращает обстрелы на Донбассе, погиб украинский воин 1 Просмотров: 333
В Кремле отреагировали на первое применение Bayraktar на Донбассе
В Кремле отреагировали на первое применение Bayraktar на Донбассе Просмотров: 873
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ Просмотров: 117
На Донбассе погиб сержант Георгий Халиков
На Донбассе погиб сержант Георгий Халиков Просмотров: 711
Больше всего комментируют
5
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
4
Нардеп из фракции Тимошенко скрыл, что одолжил 18 млн грн
2
Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта
2
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
1
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Голосов: 11698
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть