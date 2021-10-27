Волонтеры оборудовали комплекс по альпинистской подготовке для спецназовцев: фото

Фото: Фонд "Повернись живим"

Благотворительный фонд помощи армии "Повернись живим" обеспечил учебный класс одного из подразделений Сил Специальных Операций комплексом альпинистской подготовки. Об этом сообщают на сайте организации.

Комплекс разработал инструктор по специальной альпинистской подготовке подразделения ССО в сотрудничестве с профессиональными военными и гражданскими альпинистами. В военном отделе благотворительного фонда проработали запрос спецназовцев и благодаря пожертвованиям благотворителей профинансировали изготовление и установку комплекса. Общая стоимость проекта составила 100 тысяч гривен.

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По словам разработчика комплекса, инструктора по специальной альпинистской подготовке части спецназначения, на базовую альпинистскую подготовку требуется не менее полугода. В общем, курс подготовки длится 3-4 года. Сама программа сосредоточена на практической отработке элементов. Но за неимением оборудования, часто армейцам приходилось пользоваться подручными средствами.

"Этот комплекс позволяет нам отрабатывать весь спектр упражнений и навыков, необходимых для использования альпинистского снаряжения как в горной, так и в урбанизированной местности, – рассказывает инструктор. – В любую погоду перед тем, как применять их на тренировочных башнях или в бою . На нем могут усвоить все необходимые элементы сразу 6 военнослужащих, что значительно повышает эффективность подготовки участников курса"

Финальным этапом подготовки является отработка упражнений на тренировочных башнях, высотой 3-6 этажный дом. Поэтому к подготовке подходят очень ответственно.

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Сам комплекс разделен на 2 части: "городскую" и "горную". Благодаря первым, участники курса могут отработать использование альпинистского снаряжения с крыши здания, с балкона или окна, применяя при этом различные методы, места и способы крепления веревки. Конструкция трансформируется в зависимости от задачи, поставленной инструктором.

Вторая часть комплекса имитирует преодоление горных препятствий, позволяет прокладывать путь подъема для товарищей, отработать процесс их "страхования", подъема по веревке, навыки скалолазания и организацию точек крепления на различных поверхностях. Отдельные элементы комплекса можно изменять под потребности учебной программы и задач, возложенных на подразделение", – добавляют волонтеры.

Полномасштабная агрессия РФ против Украины может произойти через пару лет. Об этом сказал волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега