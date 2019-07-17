"Война не закончится в следующем году" - эксперт рассказал, чего ждать от разведения

Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили перемещения российской военной техники на оккупированных территориях Донбасса. В своем отчете написали, что перемещение происходили ночью.

Их действия нарушают условия перемирия, рассказал в интервью Gazeta.ua сопредседатель ГИ "Правое Дело", общественный активист, военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Автор: galinfo "Накануне так называемого успешного разведения мы давали информацию о том боевики ЛНР перебрасывают отдельные подразделения 2-го армейского корпуса", - Дмитрий Снегирев

О чем может свидетельствовать перемещения российских войск на оккупированной территории?

Относительно передислокации это не еденичный случай, а характерная практика для этих подразделений, когда собственно переброски войск и техники происходят именно в ночное время. Более того миссия ОБСЕ постоянно фиксирует перемещения грузовой российской техники вблизи неконтролируемых границ. По большому счету боевики не прекращают практику передислокации, накопления тяжелой силы. Накануне так называемого успешного разведения мы давали информацию о том, что боевики ЛНР перебрасывают отдельные подразделения 2-го армейского корпуса. Они перемещали тяжелую технику в поселок Николаевка, на фабрику Лутри и коммунальное предприятие на улице Кулика на Луганщине, что является территорией разведения. Из-за этого невозможно говорить, что происходит перемирие. Накануне разведения произошли масштабные батальонно-штабные учения боевиков в вооруженных лагерях. Когда мы дали эту информацию, ее на следующий день подтвердила миссия ОБСЕ. По большому счету боевики не перестают перемещать свои войска и проводить командно-штабные учения. Они используют для этого условное затишье несмотря на принятое решение о прекращении огня. Это нельзя назвать ни затишьем, ни разведением и в такой ситуации о готовности боевиков к имплементации Минских соглашений и соблюдения хлебного перемирия речи не идет.

Автор: galinfo "Накануне так называемого успешного разведения мы давали информацию о том боевики ЛНР перебрасывают отдельные подразделения 2-го армейского корпуса", - Дмитрий Снегирев

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Власти утверждают, что разведение войск успешно, разве не так?

Во-первых это разведение не успешное поскольку оно одностороннее. Боевики условно отошли от тех позиций, которые не имеют для них стратегического значения. Они оставили под собой контроль над высотой Гора князя Игоря, а это высота 70 метров, которая позволяет применять всю мощь их войск против нас. Так что нельзя говорить, что произошел отвод, так как они ушли с моста при том, что мост контролировали с двух сторон. А почему мы позволили установить их блок-пост и с нашей стороны - неизвестно. Что касается разведения войск непосредственно у моста, то та же миссия ОБСЕ постоянно фиксирует людей в военной форме на той стороне. Они ходят на так называемых брошенных позициях с повязками непонятного общего центра, который не признается нашей стороной. Несмотря на то, что позиции боевиков возле моста фиксируются камерой видеонаблюдения, никто не демонтирует укрепления русских. При том, что наш президент заявляет о восстановлении моста в одностороннем порядке.

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А о чем это говорит? Чего можно ожидать от этого?

Да нам надо готовыми быть постоянно! Что нам ожидать, когда 6 лет идет война? Она не закончится скоро, а все разговоры о том, мир наступит в 2020 году ничем не подкреплены. То есть та ситуация, которая сейчас на фронте, это проблема противоположная. После заявления о разведении в Станице Луганской боевики стали чаще обстреливать украинские позиции. Было 115 обстрелов, а стало 180. Это говорит о том, что боевики перебросили напряжение на другие участки. То есть в одном месте примирение, а в другом идет война, это не дает нам возможности говорить о постоянном перемирии.

Автор: Громадське "Разведениями и отведениями мы сами себе создаем напряжение. Вместе с этим мы оставляем жителей тех поселков в жертву боевикам", - говорит Дмитрий Снегирев.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о дальнейшем разведении, какой поселок на очереди, Славянск? Как это будет?

Славянск контролируемый город, там нельзя разводить. Это наш оперативный тыл. Если говорить о трехсторонних договоренности, то есть 3 пилотных проекта разведения - Станица Луганская, Золотое и Донецкое направление. На позициях Золотого нельзя вообще ничего отводить, потому что мы откроем им коридор к нам. Поэтому ни о каком отводе речь быть не может. Кстати такими разведениями образуется серая зона, а тактика войны последние годы - это деятельность снайперских пар и ДРГ именно в серой зоне. Разведенными и отводами мы сами себе создаем напряжение. Вместе с этим мы оставляем жителей тех поселков в жертву боевикам. Там нет украинских правоохранителей и не работают наши законы. Мы фактически выбрасываем боевикам наших людей. Это порочная практика ведет к эскалации. Все эти годы мы делали определенные шаги, освобождали украинскую землю и минимизировали серую зону. А теперь мы просто отдаем ее.

Во время переговоров в Минске стороны договорились об обмене заложниками в формате 208 на 69. Российская сторона высказалась против. Сошлись на том, что проведут правовую чистку. Это может занять несколько месяцев.