"Хлебное" перемирие на Донбассе: за обстрелы будет ответственность

В прошлом году не было ни одного дня во время "хлебного" перемирия, чтобы боевики не открывали огонь. Фото: censor.net.ua

На переговорах Контактной группы в Минске договорились о полном перемирии на Донбассе с 21 июля. За нарушение соглашений впервые предусмотрели ответственность.

Об этом на брифинге сообщил представитель Украины в политической подгруппе Роман Безсмертный.

"Достигнутые договоренности о том, что с 00:01 21 июля начинается бессрочный запрет на обстрел. Впервые в документе указано, что запрещается любое ведение огня. Предусмотрена ответственность лиц за открытие огня.

Также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня - стороны публично берут на себя обязанность не вести огонь в течение неопределенного периода. Наша позиция, что этот период должен быть максимальным, возможно, навсегда", - заявил Безсмертный.

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Во время переговоров в Минске стороны договорились об обмене заложниками в формате 208 на 69. Российская сторона высказалась против. Сошлись на том, что проведут правовую чистку. Это может занять несколько месяцев.