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среда, 27 ноября 2019 07:26

Война на Донбассе: вражеские минометы, БМП и гранатометы

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Война на Донбассе: вражеские минометы, БМП и гранатометы
Война на Донбассе: вражеские минометы, БМП и гранатометы. Фото: Анна Чапала.

26 ноября позиции украинских военных оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и с крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс - центр ООС.

В районе ответственности ОТУ "СЕВЕР" российские оккупационные войска стреляли неподалеку Луганского и дважды у Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Новотошковское - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия и около Троицкого - с станковых противотанковых гранатометов.

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Вражеские обстрелы зафиксировано в районе ОТУ "ВОСТОК". Оккупанты четыре раза открывали огонь неподалеку Старогнатовка - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды вблизи Широкино - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и у Березовой - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.,

Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.

На участке разведения в районе Станицы Луганской российские оккупанты начали перекладуваты рельсы на железнодорожном мосту.

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