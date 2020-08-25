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вторник, 25 августа 2020 18:44

Война на Донбассе: военные сообщили плохие новости

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Война на Донбассе: военные сообщили плохие новости
Двое украинских военных получили ранения на Донбассе. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник выполнил выстрел из автоматического станкового гранатомета возле Хутора Вольный. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь вследствие вражеского выстрела нет", - сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

2 украинских военных сегодня получили ранения.

"25 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" во время передвижения между взводными опорными пунктами в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения 2 военнослужащих Объединенных сил. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. На месте происшествия для выяснения причин и обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и руководящий состав бригады", - рассказали военные.

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На станции метро Майдан Незалежности в Киеве правоохранители задержали наемника ДНР. Мужчина прибыл в Киев с временно оккупированной территории.

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