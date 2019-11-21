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четверг, 21 ноября 2019 20:05

Война на Донбассе: сообщили о раненых

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Война на Донбассе: сообщили о раненых
Боевики 4 раза нарушили перемирие. Фото: DW

На Донбассе от начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции.

Вооруженные формирования РФ использовали противотанковый ракетный комплекс, вооружения БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Шумов - с противотанкового ракетного комплекса; возле Кондрашевсоц-Новой - с подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Водяного - из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов; неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.

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Боевые травмы в результате обстрелов получили 3 украинских военнослужащих.

К концу года армия получит еще около 54 тысяч шт. боеприпасов различного назначения, более 800 приборов ночного видения. Также в Вооруженные силы поступит более 2800 образцов вооружения в военной техники.

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