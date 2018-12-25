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вторник, 25 декабря 2018 12:51

Война на Донбассе: сколько платят боевикам за убийства украинских военных

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Война на Донбассе: сколько платят боевикам за убийства украинских военных
Рассказали, сколько платят боевикам на Донбассе. Фото: Novosti

На Донбассе рядовым боевикам платят около 8,5 грн в час, месячная зарплата составляет 6 тыс. гривен.

Об этом написал блогер Фашик Донецкий, которому удалось пообщаться с боевиком по прозвищу Хулио и узнать сколько платят за войну против Украины, передает Obozrevatel.

"Но перейдем к конкретным цифрам. Зарплата у Хулио 15000 рублей или 215,8 долларов в месяц (около 6000). Короче, чувак рубит бабло тоннами: если разделить месячную зарплату на 30 дней, то Хулио зарабатывает 7,19 $ в сутки. Чувак гордится этим, потому что это не туалеты мыть в Польше за 800 € в месяц ", - отметил блогер.

С учетом выплат за боевые выходы, боевик получает 17100 рублей (6700 грн). В то же время нужно платить поборы "на общак", с ними получается 230$ (6300 грн).

Кроме того, боевикам платят за "боевые заслуги", так:

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Убийство рядового - от 50 рублей на руки каждому из отделения, если подтверждено. Это 71 цент или 19,5 грн.

Ранения солдата или офицера ВСУ - 0 рублей.

Убийство офицера ЗСУ- 100-300 рублей на руки или 1,43-4,31 $ на руки. Ну или от 39,2 грн до 118,2 грн.

Уничтожение грузового авто - 5000 рублей или 71,9 $ (1970 грн) в отделение по 6-8 человек.

Уничтожение танка или САУ - 25 тыс. рублей или 359,7 $ (9,8 тыс. Грн) на 6-8 человек.

В Госпогранслужбе назвали количество россиян, которых не пустили в Украину со времени введения военного положения. В основном не пропускают в Украину тех, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил сроки пребывания в Украине во время предыдущих посещений.

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