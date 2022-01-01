Война на Донбассе: обстрелы боевиков не утихают

Войска РФ совершили четыре обстрела на Донбассе. Фото: УП

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня.

В направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает штаб операции Объединенных Сил.

Вблизи Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Недалеко от Зайцевого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

31 декабря российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.