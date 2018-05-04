"Война на Донбассе еще не началась" - экс-спикер АТО

На Донбассе сейчас боевое противостояние, которое нельзя называть настоящей войной, считает бывший спикер АТО. Фото из открытых источников

На Донбассе продолжается боевое противостояние, а полноценная война еще не начиналась.

Так считает Андрей Лысенко, бывший спикер Администрации президента по вопросам АТО, ныне представитель Генпрокуратуры.

"Понимают это только те, кто серьезно и непосредственно с этим связан. Даже наш военно-промышленный комплекс и его руководство не до конца понимают, для чего существуют. По крайней мере, у меня такое ощущение

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В Украине существует внутренний фронт, где серьезной проблемой является политики, которые, не задумываясь о последствиях, в ущерб своей стране и своим избирателям зачастую пытаются достигать только личных политических целей", - сказал Лысенко.

Российско-оккупационные войска применяют против украинских пограничников и нацгвардейцев лазерное оружие. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.