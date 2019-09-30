Война на Донбассе: боевики применили запрещенное вооружение

Боевики 8 раз обстреляли украинских военных. Фото: Vchasno

На Донбассе от начала суток боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинский позиции обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Водяного из направлений Пикузы и Ужовки - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из стрелкового оружия, неподалеку опытно с направления Спартака - из стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки с направления Сигнального - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Зайцевого - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Шумов с направления "Шахта 6-7" - из миномета калибра 82 мм и автоматической гранатомета. Неподалеку Новозвановки с направления Калинового - с станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не было.

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