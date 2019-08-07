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среда, 07 августа 2019 17:55

Военных задержали на продаже арсенала оружия
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На Луганщине трое военнослужащих хотели продать арсенал оружия
Фото: СБУ
На Луганщине трое военнослужащих хотели продать арсенал оружия
На Луганщине трое военнослужащих хотели продать арсенал оружия

В Луганской области 3 военнослужащие хотели продать арсенал оружия. За него планировать "выручить" 50 тыс. грн.

Их вместе с сообщником задержали возле Северодонецка, сообщает пресс-служба СБУ.

"У задержанных изъято 20 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 подрывников для гранат и почти 3 тысячи патронов", - сказано в сообщении.

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Ранее сотрудники СБУ задокументировали 2 факта продажи этими же бойцами ВСУ 2 гранатометов, 10 гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тыс. патронов калибра 7,62 мм.

Следователи устанавливают все обстоятельства дела, источники происхождения оружия и других лиц, причастных к противоправной деятельности. Открыто уголовное производство.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили организованную межрегиональную группировку на незаконном хранении оружия. Оперативники спецслужбы установили, что участники группы противоправно вывозили военные средства поражения из района проведения операции Объединенных сил.

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