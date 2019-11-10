Военные рассказали об обстреле грузовика боевиками

Боевики 5 раз обстреляли украинских военных. Фото: BBC

На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Четверо военных получили ранения в результате обстрела грузовика с противотанковой управляемой ракеты.

Наемники РФ в течении суток применили ПТУК, зенитные установки, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"2 обстрела наших позиций российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Майорская - с зенитной установки ЗУ-23-2, ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: дважды вблизи Новогнатовки - с противотанкового ракетного комплекса; у Красногоровки - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

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Четыре украинские военнослужащие получили минно-взрывные травмы в результате обстрелов. Сейчас они находятся в больнице, угрозы жизни нет

Боевики обстреляли грузовик 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой. Всего было сделано 2 пуска ПТУР.