Военные рассказали о ситуации на Донбассе

Боевики трижды нарушили режим перемирия. Фото: Jkl

На Донбассе от начала суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Все вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды рядом с Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 25 мин; в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Потерь вследствие вражеских обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Вблизи Сосновского в Донецкой области, расположенного на временно оккупированной территории, зафиксировали недавно построенный подземный блиндаж возле жилого дома. В том же населенном пункте зафиксировали, что по крайней мере 6 других гражданских зданий также используются членами вооруженных формирований.