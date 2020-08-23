Военные поздравили украинцев с Днем Государственного флага

23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага Украины.

Военные Объединенных сил поздравили украинцев с Днем Государственного Флага и Днем Независимости Украины.

Также защитники Украины из Объединенных сил записали видеообращение, в котором рассказали, что для них значит Государственный Флаг Украины и поздравили украинцев с праздником.

В видео военные рассказали, что для них значит Государственный флаг Украины.

"Мы уважаем себя и любим наше государство, символом нашего государства является Государственный флаг Украины. Это символ чести и достоинства, государства ", - отметил один из военных.

В штабе ООС также поздравили украинцев с этим праздником.

"Для Объединенных сил сине-желтый флаг является оберегом и символом чести, достоинства, борьбы, победы и любви к нашей Родине", - говорится в сообщении пресс-службы ООС.

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23 августа в Украине отмечают государственный праздник - День Государственного Флага Украины. Ввел праздник президент Леонид Кучма в 2004 году. 23 августа 1991 группа депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады (этот флаг хранится под стеклом в музее ВРУ). На следующий день Украина провозгласила независимость.