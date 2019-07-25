Владельцев новоизданных российских паспортов в Л/ДНР не будут пускать в Евросоюз

Украинцев, которые примут российские паспорта от Путина, не будут пускать в Евросоюз. Фото: 24tv.ua

Послы стран-членов Евросоюза начали обсуждать выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Работа над запретом владельцам таких паспортов въезда в Евросоюз займет некоторое время, но это в конечном итоге произойдет, сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Он напомнил, что в случае с оккупированным Крымом этот процесс длился 18 месяцев.

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today EU ambassadors are discussing Moscow's move to give Russian passports to people in eastern #Ukraine. the work to ban those passport holders to enter the EU will take time, with #Crimea it was around 18 months but it will happen. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 липня 2019 р.

24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинский, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса. 29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. 1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины 8 мая Кабмин Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий. 17 июля Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей всей территории Донецкой и Луганской областей.