Владельцев новоизданных российских паспортов в Л/ДНР не будут пускать в Евросоюз

Послы стран-членов Евросоюза начали обсуждать выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Работа над запретом владельцам таких паспортов въезда в Евросоюз займет некоторое время, но это в конечном итоге произойдет, сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Он напомнил, что в случае с оккупированным Крымом этот процесс длился 18 месяцев.

