Вблизи украинских границ остаются более 80 тыс. военных РФ - СМИ

Десятки тысяч российских военнослужащих остаются вблизи различных участков границы с Украиной. Фото: pixabay.com

Близ украинских границ до сих пор остаются более 80 тыс. российских военных.

Россия отвела от границ лишь несколько тысяч военнослужащих, сообщает New York Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

"Российские военные действительно приказали некоторым подразделениям вернуться в свои казармы до 1 мая. Но многие подразделения оставили грузовики и бронетехнику. Это свидетельствует о том, что они могут вернуться, если президент РФ Владимир Путин решит развернуть их вновь, когда время и обстоятельства будут выгодны для России", – говорится в материале.

Представители администрации президента США Джо Байдена воспринимают постоянное присутствие российских войск на границе с Украиной как сигнал, что Россия может не только сравниться, но и превзойти силы НАТО, которые принимают участие в учениях в Европе. В то же время американские военные чиновники не уверены в том, какие именно цели преследует Путин.

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Десятки тысяч российских военнослужащих остаются вблизи разных участков границы с Украиной и по-прежнему являются крупнейшими силами, стянутыми Россией до границы с момента оккупации Крыма в 2014 году. Россияне вывели от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается во многих местах, утверждает советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. При том РФ снова начнет массово сосредоточивать свои войска у границ Украины в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021".