В зоне ООС погиб военный

В ООС погиб один военный и двое ранены 18 сентября. Фото: korrespondent

18 сентября двое военных ранены и один погиб.

Боевики 11 раз стреляли из минометов 82 калибра. Они запрещены Минскими соглашениями, пишет Facebook / OOC.

Наемники 7 раз стреляли по позициям группировки "Восток". У Новотроицкого - с автоматического гранатомета. Дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Дважды вблизи Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Дважды неподалеку Лебединского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

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4 раза стреляли по позициям группировки "Север". У Железного - с ручного противотанкового гранатомета. Вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Около Новолуганского - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета. Вблизи Луганского - с автоматического гранатомета.

Противник обстрелял украинские позиции возле села Травневого с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Сегодня на Донбассе погиб один воин. Он выполнял боевую задачу и получил роковое ранение, сообщили в штабе ООС.