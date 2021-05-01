В ВСУ назвали количество больных коронавирусом

В ВСУ еще более 50 человек заболели Covid-19. Фото: zsu.gov.ua

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины обнаружили 56 новых случаев коронавируса.

21 человек госпитализировали в учреждения здравоохранения. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего на Covid-19 болеет болеет 1345 человек. На изоляции находится 263 человека.

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Всего за время пандемии выздоровели 23 327 человек, летальных случаев 81.

С начала прививочной кампании в ВСУ 46 661 человек получил 1 дозу вакцины, из них 3172 военные медики. За минувшие сутки прививали 838 человек.

За прошедшие сутки, 30 апреля, в Украине обнаружили 8549 новых случаев COVID-19, умерли 351 больной, выписаны 14956 человек. Госпитализированы в пятницу 3051 человека. Среди новых заболевших - 374 ребенка и 145 медработников.