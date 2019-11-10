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воскресенье, 10 ноября 2019 17:28

В Сирии ликвидировали двух россиян: показали фото

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В Сирии ликвидировали двух россиян: показали фото
Показали двух россиян, погибших в Сирии. Фото: radiosvoboda

В Сирии погибли двое россиян Петр Коряга "Домовой" и Сергей Карпенко, которые ранее воевали за боевиков на Донбассе.

Боевик "Домовой" был в списках сайта "Миротворец", его ликвидировали 29 октября. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан-Штирлиц в Facebook.

"200 бригада. Хроники "гражданской" войны. 29.10.19 Коряга "Домовой" Петр из Владивостока сходил на концерт Кобзона в Сирии. Билет стоил 200 рублей. До Сирии искал возможность сходить на концерт на Донбассе. Все будет Украина и победа за нами" - говорится в сообщении.

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Боевика Сергея Карпенко ликвидировали 5 октября.

"05.10.19 снайпер Карпенко Сергей родом из Краснодарского края сходил на концерт Кобзона в одной из африканских стран, где его не было. Билет стоил 200 рублей. До Африки искал возможность сходить на концерт на Донбассе", - написал Анатолий Штефан-Штирлиц.

Штаб Операции Объединенных сил обнародовал данные о потерях российских оккупационных войск на Донбассе за неделю. С 1 по 8 ноября 2019 боевики потеряли 30 человек.

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10
ноября

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