В рядах ВСУ разоблачили бывшего боевика ДНР

Правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия. Фото: ssu.gov.ua

Военная контрразведка СБУ разоблачила в подразделении ВСУ на Донбассе бывшего боевика ДНР.

В 2014 году злоумышленник в составе незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР с оружием в руках находился на одном из блокпостов Славянска. Осуществлял осмотр и проверку документов граждан и транспортных средств, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Правонарушитель оставил боевиков и, предоставив недостоверные данные в военкомат, устроился в украинскую армию. Нес службу в одной из частей в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства бывшего боевика правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия, а также пророссийскую символику. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

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